Kaybolan telefonunu ormanlık alanda buldu: Galerisinden maymun selfie'leri çıktı

Malezya'nın Johore eyaletinde yaşayan Zackrydz Rodzi isimli bilgisayar mühendisliği öğrencisi, sabah uyandığında telefonunu evde bulamayınca çalındığını düşündü.

Ancak eve hırsız girdiğine dair bir işaret de bulamayan Rodzi, bahçede gördükleri maymundan şüphelendiklerini ve telefonunu çaldırdığında ormanlık alandan sesler geldiğini fark etti.

Sese doğru gittiğinde telefonunu çamurun içinde buldu. Telefonu alan kişi hakkında bir ipucu yakalamak için galeriyi açan Rodzi maymun selfie’leri, orman fotoğrafları ve maymunun telefonu ısırmaya çalıştığı anların videosuyla karşılaştı.

Maymunların kentsel alanlarda olduğu gibi yerel mahalledeki evlerden hırsızlık yapmalarının olağandışı olduğunu belirten Rodzi, bulduğu fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Rodzi'nin başına gelen şaşırtıcı olay, daha önce de Endonezya'ya giden ABD'li bir fotoğrafçı ile de gündem olmuştu.

Makinasını Endonezya'da gittiği yağmur ormanlarında bir maymuna kaptıran David Slater, fotoğraf makinesini bulduğunda içerisinde Naruto isimli maymunun çekmiş olduğu selfie'lerle karşılaşmıştı.

Hayvan hakları için mücadele eden örgüt PETA, fotoğrafların telif hakkı için maymun adına dava açmış ancak mahkemenin kararı Slater'dan yana olmuştu.

