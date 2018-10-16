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Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Hekimler tarafından hazırlanan ve yayımlanan Lizbon menşeli British Medical Journal Case Reports dergisinin son sayısında ilginç bir tıbbi vakaya yer verildi.

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Bu vakaya göre ismi açıklanmayan Portekiz asıllı bir adam yıllardır vücut ve yüz kıllarının olmayışından, ergenlikten beri kalınlaşmayan sesinden ve çok küçük olan penisinden şikayetçiydi.

Ancak hastanın göğüslerinin büyümeye başlamasıyla soluğu hastanede alması bir oldu.

Yüzü bir erkeğinkine, kalkık kalçalarıyla ise bir kadına benzeyen adama önce 'interseksüel' teşhisi kondu.

Ancak doktorlar tetkikleri derinleştirdikçe adamın çok nadir görülen bir hastalıktan müzdarip olduğu ortaya çıktı; Kaybolan testis sendromu.

Doktorlara göre adamın testisleri henüz anne karnındayken kan damarlarıyla bağlantısını kesti ve gelişim sürecinde küçülerek yok oldu.

42 YILLIK BAKİR

Şu an 42 yaşında olan adamın hormon tedavisine başlandı. Adamın kısa sürede vücudunda kıllanma başladı ve sesi kalınlaştı.

Adamın bugüne kadar kadınlarla çeşitli temasları olduğu ancak daha önce hiç seks yapmadığı belirtildi.

Bu vakanın halihazırda nadir görüldüğü ancak yetişkinliğe kadar teşhisi konmamış olan dünyadaki iki vakadan biri olduğu aktarıldı.

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