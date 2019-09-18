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Kaybolan yaşlı adam drone yardımıyla bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kilis'te kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bitkin halde bulunarak ailesine teslim edildi

KİLİS (AA) - Kilis'te kaybolan hasta ve yaşlı adam, jandarmanın drone destekli çalışmasıyla bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hüseyinoğlu köyünde oturan kalp hastası Ahmet Şahan'ın (72), bir gün önce evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, drone yardımıyla yaptıkları aramada Şahan'ın Hüseyinoğlu-Tahtalıkaradut köyü arasındaki ormanlık alanda olduğunu tespit etti.

Bitkin bir halde bulunan yaşlı adam, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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