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Kaybolan yaşlı adamın cesedi denizde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Kaybolan yaşlı adamın cesedi denizde bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde, kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, denizde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan Hayrullah Çolakkol'un (80) ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan araştırmada, en son Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi Plajı'nda görüldüğü belirlenen Çolakkol'un, elbiseleri de bölgede bulundu.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve dalgıçlar, yaşlı adamın denizde boğulma ihtimaline karşın plaj açıklarında arama çalışması başlattı.

Arama sonucu bulunan Çolakkol'un cansız bedeni, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ceset deniz Kayıp

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