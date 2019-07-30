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Kaybolan yaşlı kadın 19 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, piknik yapmak için çıktığı kırsalda kaybolan yaşlı kadın 19 saat sonra kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıkta bulunduSuşehri ilçesine bağlı Yaygınsöğüt köyünde yaşayan Arife Şahin (76), geçtiğimiz gün ailesiyle Tatar Köyü Güllüce mevkisine pikniğe gitti.

Kaybolan yaşlı kadın 19 saat sonra bulundu

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, piknik yapmak için çıktığı kırsalda kaybolan yaşlı kadın 19 saat sonra kaybolduğu yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu
Suşehri ilçesine bağlı Yaygınsöğüt köyünde yaşayan Arife Şahin (76), geçtiğimiz gün ailesiyle Tatar Köyü Güllüce mevkisine pikniğe gitti. Bir müddet sonra mantar toplamak için ormanlık alana giren Şahin dönmeyince endişelenen yakınları, çevrede arama yaptıktan bir süre sonra bulunamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgede jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Arama çalışmalarına Sivas’tan giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Şahin’i arama çalışmaları dün akşamdan itibaren sürüyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde Şahin bu sabah ekipler tarafından yaklaşık 19 saat sonra kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir yaylada bulundu. Ekipler tarafından bulunan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaybolan yaşlı kadın 19 saat sonra bulundu

Kaybolan yaşlı kadın 19 saat sonra bulundu

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