Kaybolan yaşlı kadın bir gün sonra bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kaybolan yaşlı kadın komando timleri ve iz takip köpeklerinin aramasının ardından düştüğü dere yatağında sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Arsa Mahallesi Odabelen mevkisinde çocukları ile yaşayan 88 yaşındaki Fatma Aykut, dün akşamüzeri bahçeye gitmek için evinden ayrıldı. Havanın kararmasına rağmen, Aykut’un eve dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı. Yapılan aramalarda Aykut’un bulunamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Bölgeye Muğla Jandarma Komutanlığı Zıpkınlar Komando Taburu’ndan 50’ye yakın asker, ’Cevher’ ile ’Merak’ isimli iz takip köpekleri, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Aykut’un torunu Ramazan Karaman yaptığı açıklamada, ninesinin dün akşam evden ayrıldığını ve geri dönmediğini söyledi. Ninesinde duyma probleminden başka sağlık sorunu olmadığını belirten Karaman, “Dün geceden beri tüm kurtarma ekipleri ve mahalleliyle arıyoruz. Umarım sağ salim buluruz. Aramaya devam ediyoruz” demişti.

Bu arada, drone da kullanılan arama çalışmalarında başarıya ulaşılırken, yaşlı kadın evinden beş kilometre uzakta dere yatağında bulundu. Yaşlı kadın olay yerindeki ilk tedavisinin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aykut’un hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

