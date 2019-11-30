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Kaybolan yaşlı kadını 30 kişilik arama, kurtarma ekibi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 17:22 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde sisli havada hayvanlarını aramak isterken kaybolan yaşlı çiftten 75 yaşındaki kadını 30 kişilik arama kurtarma ekibi 6 saatlik bir çalışma sonrası hafif yaralı olarak bulundu.

Kaybolan yaşlı kadını 30 kişilik arama, kurtarma ekibi buldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde sisli havada hayvanlarını aramak isterken kaybolan yaşlı çiftten 75 yaşındaki kadını 30 kişilik arama kurtarma ekibi 6 saatlik bir çalışma sonrası hafif yaralı olarak bulundu. Kadının kocasını ise jandarma ve köylüler 3 saatte bulabildi.
Çivril’de akşam saatlerinde başlayan yağmur sonrası ormanda otlayan hayvanlarını getirmek isteyen 75 yaşındaki Ramazan ve Meryem Altındağ ormana gitti. Sis nedeniyle bir süre birbirlerinden ayrılan ve kaybolan çift köye dönmeyince komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma yaptığı arama çalışması ile yaklaşık 3 saat sora Ramazan Altındağ’ı buldu ancak Meryem Altındağ’a ulaşamadı.
Sonrasında jandarma arama ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İHH, AKUT, DAK ve TRAC Denizli ekipleri geldi. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmaları 6 saatin ardından sonuç verirken, Meryem Altındağ isimli kadın ekipler tarafından hafif yaralı olarak bulundu. Yaşlı kadının kaybolduktan sonra evinin yolunu ararken düştüğü ve kafasını vurarak hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Arama çalışmalarının ise yağmurlu hava altında gerçekleştiği belirtildi.
Hastaneye kaldırılan karı koca çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaybolan yaşlı kadını 30 kişilik arama, kurtarma ekibi buldu

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