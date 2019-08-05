Kaybolan zabıt katibini arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de 5 gündür haber alınamayan zabıt katibini arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarını Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyü Yeniçıkan mevkisindeki zabıt katibi Ömer Doğan'a (44) ait bahçede yoğunlaştırdı.

Arama faaliyetlerinde Ankara'dan getirilen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı kadavra köpeği "Mavi", Ankara İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpeği "Oyuk" ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği "Konuk" da kullanıldı.

Kayıp zabıt katibinin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Adliyede zabıt katibi olarak görev yapan Ömer Doğan, 5 gün önce işe gitmek için evden ayrılmış, geri dönmemesi üzerine yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirmişti. Olayla ilgili Doğan'ın akrabası H.D. gözaltına alınmıştı.

Doğan'ın, 2014 yılında aynı köyde kaybolan ve ölü bulunan iki çobanın akrabası olduğu öğrenilmişti.

