Kaybolan zihinsel engelli adamı iz takip köpeği buldu

Uşak'ın Banaz ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli kişi, AFAD'ın iz takip köpeğinin yönlendirmesiyle bulundu.
Alınan bilgiye göre, Balcıdamı köyünde yaşayan zihinsel engelli Osman Ural'dan (44) haber alamayan yakınları, 22 Ekim'de durumu jandarmaya haber verdi.
Bölgede jandarmanın yanı sıra AFAD'ın Uşak ve Afyonkarahisar ile Afyonkarahisar AKUT ekiplerince çalışma yürütüldü.
Ural'a ait eşyalar koklatılan "Badi" adlı iz takip köpeğinin yönlendirmesi sonucu kayıp kişi, köyün girişindeki kavaklık mevkisinde bulundu.
Kontrolleri yapılan Ural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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