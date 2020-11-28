Kaybolan zihinsel engelli genç kız için ekipler seferber oldu

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Yasemin Küçük, öğlen saatlerinde Altındere Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Küçük'ün eve dönmemesi üzerine, ailesi gidebileceği yerlerde arama yaptı. Ancak genç kıza ulaşamayan aile, jandarma karakoluna aradı.

Ailenin Küçük hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri seferber oldu. Genç kızın bulunması için arama kurtarma çalışmalarına İHH Arama Kurtarma, Denizli Dağ Arama Kurtarma (DAK), UMKE, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC), Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) üyeleri de destek verdi. Birçok farklı bölgeye dağılan ekiplerin yaptığı çalışmalarda geç saatlere kadar genç kıza ulaşılamadı. Çalışmalar ara verilmeden sürdürülüyor. (DHA)



