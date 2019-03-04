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Kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanda kaybolan zihinsel engelli Yaşar Tekin (48), jandarma ve köylülerin yaptığı arama sonucu ormanda bulundu.

Kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanda kaybolan zihinsel engelli Yaşar Tekin (48), jandarma ve köylülerin yaptığı arama sonucu ormanda bulundu.
Ereğli Şamlar köyünde yaşayan zihinsel engelli Yaşar Tekin, dün kayboldu. Jandarma saat 18.00 sıralarında gelen ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ve köylüler, Yaşar Tekin'i ormanlık alanda arama başladı. Saat 03.00 sıralarında Yaşar Tekin bulundu. Soğuktan etkilenen Yaşar Tekin, 112 Acil ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Yaşar Tekin daha sonra yakınlarına teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulunduKaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu

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