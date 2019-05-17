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Kaybolan zihinsel engelli kız ormanlık alanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Isparta’nın Atabey ilçesinde 14 Mayıs’ta hayvan otlatmak amacıyla kurulan çoban çadırından habersizce ayrılan 17 yaşındaki zihinsel engelli genç kız, Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kaybolduktan 1 gün sonra bulundu.

Isparta’nın Atabey ilçesinde 14 Mayıs’ta hayvan otlatmak amacıyla kurulan çoban çadırından habersizce ayrılan 17 yaşındaki zihinsel engelli genç kız, Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kaybolduktan 1 gün sonra bulundu. Ormanlık arazide bulunan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Atabey ilçesine bağlı Kapıcak Köyü’ndeki Atalanı Mevki’inde 14 Mayıs’ta 17 yaşındaki zihinsel engelli S.D., hayvan otlatmak için kurulan çoban çadırından kimseye haber vermeden ayrıldı.
Zihinsel engelli genç kızdan haber alınamaması üzerine yapılan aramalar sonucu S.D.’yi bulamayan ailesi, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.
İhbar sonrasında, engelli genç kızın bulunması için 2 Jandarma Asayiş Timi, 1 iz takip köpeği, 1 Jandarma Arama ve Kurtarma Timi ile AFAD Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hareket geçildi.
Yapılan aramalar soncu engelli genç kız, kaybolduğu bölgenin yaklaşık 2 kilometre doğusundaki ormanlık arazide bulundu.
Durumu iyi olduğu gözlenen genç kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında ailesine teslim edildi.

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