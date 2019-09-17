HABER

Kaybolduğu bildirilen İngiliz turist otelinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 20:29 | Son Güncelleme

Bodrum'daki Pedesa Antik Kenti'nde kaybolduğu bildirilerek arama kurtarma çalışması başlatılan İngiliz turistin, otelinde olduğu ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedesa Antik Kenti'nde yürüyüş yaparken eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğu 72 yaşındaki İngiliz turist için arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, turistin oteline geri döndüğünün anlaşılması üzerine 3 saat süren operasyonu sonlandırdı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'daki tatillerinin son gününde Pedesa Antik Kenti'ni ziyaret eden İngiliz turistler Wal Bruke (72) ile eşi Carol Bruke, antik kentte yürüyüşe çıktı.

Carol Bruke, yürüyüş sırasında yorularak bir ağacın dibine otururken, eşi Wal Bruke de yürüyüşünü sürdürdü.

Bir süre burada bekleyen Carol Bruke, eşinin geri dönmemesi üzerine telaşlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Aramalar sırasında Bruke çiftinin kaldığı otelin yetkilileri, telefonla ulaştıkları ekiplere Wal Bruke'un otelde olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Eşinin sağ olduğunu öğrenen Carol Bruke gözyaşlarına hakim olamadı.

- Otele gidişini anlattı

Otele dönen ve sağ olarak karşısında gördüğü eşine sarılmadığı görülen Carol Bruke, "Niye kayboldun?" diye tepki gösterdiği Wal Bruke serzenişte bulundu.

Wal Bruke, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinden ayrıldıktan sonra geri dönerken yolunu şaşırdığını belirtti. Bunun üzerine dere yatağını takip ederek Torba Mahallesi'ne indiğini dile getiren Bruke, "Otostop çekerek bir motosiklete binip taksi durağına gittim. Oradan da taksiyle otele geldim." diye konuştu.

PARTNER İşte o fotoğrafların perde arkası! İşte o fotoğrafların perde arkası!
TÜRKPATENT’in buluşları TEKNOFEST’te görücüye çıktıTÜRKPATENT’in buluşları TEKNOFEST’te görücüye çıktı
Keşan Ticaret Borsası'ndan büyükbaşlarda 'salgın' hastalık uyarısıKeşan Ticaret Borsası'ndan büyükbaşlarda 'salgın' hastalık uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum ingiliz turist Kayıp Muğla

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

F.Bahçe'den 'kural hatası' kararı

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Kan donduran cinayette gerçek ortaya çıktı! Her şeyi itiraf etti

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Esrarengiz cinayet! Her yerde aranıyordu

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.