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KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN ÇOCUKLAR ANNEDE ÇIKTI, BABANIN OLAYI ÖĞRENDİĞİ AN KAMERADA (GENİŞ HABER)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

ile yaptığı röportaj sırasında öğrendi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, perşembe günü öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıktıkları ama kayboldukları iddia edilen Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'ın (5) babası Ercan Çınar, çocuklarının bulunduğu bilgisini Demirören Haber Ajansı (DHA) ile yaptığı röportaj sırasında öğrendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı" dedi. Teyze Habibe Karagöl de " Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize" diye konuştu.

BURSA Kestel'de, Efe Çınar (7) ile kardeşi Mustafa Çınar'ın (5) okula giderken kayboldukları iddia edildi. Gül Çınar (26) ve Ercan Çınar (32) çiftinin oğulları 2'nci sınıf öğrencisi Efe ve anaokulu öğrencisi Mustafa, iddiaya göre perşembe günü saat 08.15'te öğrenim gördükleri okula gitti. 2 kardeş, saat 12.15'te öğle yemeği için eve geldi. Kardeşler, yemeğin ardından okullarına dönmek için evden çıktı. Anneleri işte olan çocukların öğle yemeğini yediren babaları Ercan Çınar, uyudu. Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan baba, uyandığında, saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmediğini fark etti. Hemen telefonla okulu arayarak, öğretmenlere ulaştı. Ancak iki kardeşin, öğle arasından sonra okula gelmediği söylendi. Baba durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 kardeşi bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, araştırma başlattı.

Baba Ercan Çınar, "Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık" dedi. Demirören Haber Ajansı (DHA) ile yaptığı röportaj sırasında çocukların bulunduğu bilgisini alan baba Çınar, eşinin yakınlarını aradı ancak onlardan çocoukların yeriyle ilgili bilgi edinemedi. Baba Çınar bu sırada rahatsızlandığını belirtti ve kısa süreli fenalık geçirdi.

BURSA VALİSİ CANBOLAT: ÇOCUKLAR GÜVENDE
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar'ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi: 'Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta, Bursalıların içi rahat olsun. Polisimiz ve jandarmamız bu ve benzeri olaylarda her zaman teyakkuz halindedir."

ÇOCUKLARIN TEYZESİ: ABLAM ÇOCUKLARLA SIĞINMA EVİNDE
Evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Çocukların odasından ve oyuncaklarından detay
- Baba ile röportaj
- Babanın, çocukların bulunduğu bilgisini öğrendiği an
- Babanın, eşinin ailesiyle görüşmesi ve çocukları sorması
- Babanın, eşinin yakınlarından bilgi alamaması
- Baba Ercan Çınar'ın, eşinin ailesinin evinden detaylar
- Çocukların teyzesi ile röportaj
- Detaylar

GÖRÜNTÜLER; 190928180, 19092820, 190928210 haber kodları ile sistemde

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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