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Kaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde geçen yıl 23 Kasım'da balık avlamak için açıldığı Göksu Nehri'nde kaybolan Ahmet Demir'i arama çalışmaları, eşinin başvurusu üzerine yeniden başlatıldı.  Silifke ilçesinde bulunan Göksu Nehri'ne 23 Kasım 2018 günü balık tutmak için giden diyaliz hastası Ahmet Demir (45), 2 gün boyunca eve dönmedi.

Kaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyor

SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde geçen yıl 23 Kasım'da balık avlamak için açıldığı Göksu Nehri'nde kaybolan Ahmet Demir'i arama çalışmaları, eşinin başvurusu üzerine yeniden başlatıldı.
Silifke ilçesinde bulunan Göksu Nehri'ne 23 Kasım 2018 günü balık tutmak için giden diyaliz hastası Ahmet Demir (45), 2 gün boyunca eve dönmedi. Ailesi bulamayınca, kayıp başvurusunda bulundu. Nehirde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, Demir'in izine rastlayamadı.
2 GÜNDÜR ARANIYOR
Kayıp balıkçının eşi Ayşe Demir, o tarihte sonlandırılan arama çalışmalarının yeniden başlatılması için Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılığın talimatıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri ile jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Aramalara dalgıç ekipler de katılıyor.

FOTOĞRAFLI

Kaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyorKaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyorKaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyorKaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyor

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