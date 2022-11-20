HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi

Kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi

20.11.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra dün ormanlık alanda silahla vurulmaş halde cesedi bulunan Erdal Sakız (43), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Sakız toprağa verildi

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı. Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde dün akşam saatlerinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti. Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Erdal Sakız’ın cesedi otopsi işlemleri sonrası bugün Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sakız'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi! "Affet bu delini"Vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi! "Affet bu delini"
İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!İstanbul Boğazını bekleyen acı senaryo için tarih verdi!
Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"Mahallenin kâbusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

Öğretmen Marşı Meral Akşener'i ağlattı! Gözyaşlarını tutamadı

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaştılar!

Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaştılar!

O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Testi başarıyla geçti

O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Testi başarıyla geçti

Çöpe attığınız için pişman olacaksınız

Çöpe attığınız için pişman olacaksınız

İlginizi Çekebilir

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.