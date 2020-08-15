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Kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında ölü bulunmuştu! Zanlılar gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Antalya'da kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli emlakçı Mohamed Mekki'yi bıçaklayarak öldürdükleri ileri sürülen biri Rus, biri Cezayirli iki kiracısı gözaltına alındı. İki şüpheli otomobilin anahtarının yerini bulamayınca otomobilin ve cesedin yerini değiştiremediği öğrenildi.

Kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında ölü bulunmuştu! Zanlılar gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilin bagajında, 11 gün önce kayıp başvurusu yapılan emlakçı Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'nin cansız bedeni bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede, Mekki'nin göğüs ve kol bölgesinde 20'nin üzerinde kesik izine rastlanmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cezayirli emlakçı cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kuruldu ve 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Ekipler, güvenlik kamerasında birlikte otomobile bindikleri görülen Mekki'nin yabancı uyruklu kiracıları Rusya vatandaşı 19 yaşındaki V.S.B, ile Cezayirli 25 yaşındaki M.A.L'yi gözaltına aldı.

"KAÇ BIÇAK DARBESİ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Rus V.S.B ifade vermeyi kabul etmediği bildirildi. Cezayirli M.A.L. ise ifadesinde suçunu itiraf ederek, ev sahipleri Mekki'nin kirayı almak için evlerine geldiğini anlattı. Şüpheli ifadesinde, "Yanımızda 200 lira vardı. Para çekmek için Mekki'nin otomobiliyle ATM'ye doğru hareket ettik. Cam açıkken telefonumu dışarıya düşürdüm. Bu sırada Mekki'den durmasını istedim. Telefonumu inip aldım ve otomobilin kapısını kapattım. Bana otomobilin kapısını hızlı kapattığım için hakaret etti. Tartışma yaşandı. Bana yumruk atınca kavga başladı. Yanımda bulundurduğum bıçak ile bıçakladım. Kaç bıçak darbesi vurdum hatırlamıyorum" dedi.

"CESEDİ GÖMMEK İSTEMİŞLER"

Daha sonra Mekki'nin cesedini otomobilinin bagajına koyduklarını anlatan M.A.L, "Otomobili sonra bir yere park ettik. Anahtarını da çevredeki yeşillik bir alana attık. Sonrasında cesedi gömmek ve otomobilin yerini değiştirmek için geldik ancak anahtarı bulamadık. Bu nedenle otomobil ve cesedin yerini değiştiremedik" ifadelerine yer verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. (İHA)

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