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  4. Kaybolduktan 13 gün sonra bulundu! ''Abdullah’ı evlenmek için kaçırdım''

Kaybolduktan 13 gün sonra bulundu! ''Abdullah’ı evlenmek için kaçırdım''

08.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 gün önce evden çıkarak kayıplara karışan 27 yaşındaki Nilüfer Karadoğan, annesinin canlı yayına çıkmasıyla bulundu. 40 yaşındaki Abdullah Şenel ile evlenmek istediğini dile getiren Nilüfer, ‘’Abdullah’ı evlenmek için ben kaçırdım’’ dedi. Damat adayı da, teklifi bir hafta düşündüğünü dile getirdi.

Kaybolduktan 13 gün sonra bulundu! ''Abdullah’ı evlenmek için kaçırdım''

13 gün önce İstanbul’daki evinden çıkarak kayıplara karışan Nilüfer Karadoğan’ın Abdullah Şenel ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Dün canlı yayına bağlanan Nilüfer annesine ‘’Ben seni istemiyorum. Biz imam nikahı kıydık’’ dedi.

Abdullah Şenel, Nilüfer Karadoğan’ın engelini bilmediğinini söyleyerek genç kadının yanında olduğunu 1 ay önce tanıştıklarını imam nikahı kıyıldığını resmi nikah için de başvuru yapacaklarını dile getirdi. Anne ise Müge Anlı’ya benim kızım engeli yüzünden evlenemez’ dedi.

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''ABDULLAH'I BEN KAÇIRDIM''

Bugün Abdullah Şenel ile stüdyoya gelen Nilüfer, ‘’Abdullah’a ben gittim onu ben kaçırdım. Annesine mutluluğuma engel olamazsınız’’ derken söz konusu damat adayı ‘’Nilüfer’in evlilik teklifini bir hafta düşündüm’’ dedi.

Anne de, ‘’Kızımın engelli maaşıyla geçiniyoruz o evlenince ne yapacağız. Bize komşular yardım ediyor’’ dedi.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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