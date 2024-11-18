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  4. Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.11.2024 16:08
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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in babasının onu yurda bırakmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. 25 Eylül'de çekilen görüntülerde baba ile Rojin'in sohbet edeerek yürüdüğü ve çevreyi görüntüledikleri görüldü.

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili Kabaiş'in neden öldüğü tüm Türkiye'nin merak ettiği bir konu olmuştu. Beklenen otopsi raporu yayımlanınca Kabaiş'in suda boğularak can verdiği ortaya çıkmıştı.

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Rojin'in kaybolmadan 2 gün önce babasıyla çektiği videolar bugün ortaya çıktı.

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BERABER NOHUT YİYİP, SOHBET ETMİŞLER

Halk Tv'de yer alan habere göre, görüntülerde baba-kızın sohbet ederek, beraber yürüdüğü ve çevre görüntülerini çektiği görüldü.

Beraber nohut yiyen baba kızın Kürtçe yaptıkları sohbette, Nizamettin Kabaiş bol bol video çekilmesini istiyor, Rojin’e oturmasını ve fotoğrafını çekeceğini söylüyor.

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Rojin ise bulundukları yerin uygun olmadığını, diğer tarafın manzarasının daha güzel olduğunu, Van Gölü’nün gözüktüğünü ifade ediyor.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır’dan gidip 25 Eylül’de yurda yerleşti.

27 Eylül'de yurttan çıkan Kabaiş, geri dönmedi. Rojin Kabaiş’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

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Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

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28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Van Rojin
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