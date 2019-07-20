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Kaybolduktan 25 saat sonra bulunan çocuk o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Tokat’ın Almus ilçesinde yaylada kaybolduktan 25 saat sonra bulunan 11 yaşındaki Engin Çelikdemir, yaşadığı tehlikeyi dile getirerek "Yattığım yer bayır kır gibi bir yer sandım.

Kaybolduktan 25 saat sonra bulunan çocuk o anları anlattı

Tokat’ın Almus ilçesinde yaylada kaybolduktan 25 saat sonra bulunan 11 yaşındaki Engin Çelikdemir, yaşadığı tehlikeyi dile getirerek "Yattığım yer bayır kır gibi bir yer sandım. Ama orası uçurummuş tam görememişim" dedi.
Tokat’ın Almus ilçesinde yoğun sis nedeniyle yaylada kaybolduktan sonra bir gecesini ormanlık alanda geçiren ortaokul 3. sınıf öğrencisi Engin Çelikdemir yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Yaylaya çıktığında sisin bir anda bastırdığını ve yönünü kaybettiğini ifade eden Çelikdemir, "Kaybolduğumu anlayınca bir süre yürüdüm. Hava kararınca yorulmuştum, ayak bileklerim ağrımaya başlamıştı. İki taşın arasında yattım. Sabah uyanınca bir süre daha yürüdüm. Tekrar uykum geldi. Bu sırada beni buldular. Açıkmadım, çeşme vardı su soğuk olduğu için dişlerim de ağrıdığı için içmedim” dedi.

Uçurumun kenarında uyumuş
Sisli havanın kalkmasını beklediğini ifade eden Çelikdemir, “Sis olmasaydı bir tepeye çıkar burası neresi diye gözlemek aklıma geldi ama sis vardı. Daha öncede sisli hava olmuştu ama o zaman iki kişi idik, kaybolmamıştık. Uyurken büyük bir kayanın sırtından düştüm. Hava çok soğuktu rüzgar esiyordu. Yattığım yer bayır kır gibi bir yer sandım. Ama orası uçurummuş tam görememişim” diye konuştu.

"Çocuğumuza kavuştuk"
Baba İsa Çelikdemir ise yaşadıkları o anları dile getirerek, “Engin inekleri getirmek için evden çıkıyor saat: 15.00’de. Her gün bir yakınımızla giderdi, o gün tek başına çıkmış. Hava sisli olduğu içinde yolunu kaybetmiş. Bizde gece saatlerine kadar aradık ama bulamadık. Geceyi aramayla geçirdik. Ertesi gün akşam saatlerinde sis dağılmaya başladığı sıralarda bulundu. 25 saat çok kötü geçti. İçimizde bulacağımız ümidi vardı. Çocuğumuza kavuştuk. Sevinçliyiz” diye konuştu.

25 saat sonra köylüler buldu
Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinin bin 700 rakımlı Çifte Tekne Yaylası’na hayvancılık yapan Nefse ve İsa Çelikdemir çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Engin Çelikdemir hayvanları getirmek için sisli havada çadırdan ayrıldı. Akşamüzeri hayvanların başıboş olarak ahıra dönmeleri üzerine aile oğullarını aramaya başladı. Ailesinin durumu köydeki komşularına bildirmesi üzerine köylülerde çocuğu aramaya başladı. Gece bulunamayan çocuğu arama çalışmaları sabahta devam etti. Jandarma Bora timi ve AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sırasında köylüler kayıp çocuğu yaklaşık 4 kilometre uzakta Kapıağzı Yaylası uyumak üzereyken buldu. Geceyi soğuk havada ormanlık alanda geçiren Çelikdemir, ailesine tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Almus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Çelikdemir’in sağlık durumu iyi olduğu kaydedildi.

Kaybolduktan 25 saat sonra bulunan çocuk o anları anlattı

Kaybolduktan 25 saat sonra bulunan çocuk o anları anlattı

Kaybolduktan 25 saat sonra bulunan çocuk o anları anlattı

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