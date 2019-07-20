Kaybolduktan 25 saat sonra bulunan çocuk o anları anlattı

Tokat’ın Almus ilçesinde yaylada kaybolduktan 25 saat sonra bulunan 11 yaşındaki Engin Çelikdemir, yaşadığı tehlikeyi dile getirerek "Yattığım yer bayır kır gibi bir yer sandım. Ama orası uçurummuş tam görememişim" dedi.

Tokat’ın Almus ilçesinde yoğun sis nedeniyle yaylada kaybolduktan sonra bir gecesini ormanlık alanda geçiren ortaokul 3. sınıf öğrencisi Engin Çelikdemir yaşadığı o anları İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı. Yaylaya çıktığında sisin bir anda bastırdığını ve yönünü kaybettiğini ifade eden Çelikdemir, "Kaybolduğumu anlayınca bir süre yürüdüm. Hava kararınca yorulmuştum, ayak bileklerim ağrımaya başlamıştı. İki taşın arasında yattım. Sabah uyanınca bir süre daha yürüdüm. Tekrar uykum geldi. Bu sırada beni buldular. Açıkmadım, çeşme vardı su soğuk olduğu için dişlerim de ağrıdığı için içmedim” dedi.

Uçurumun kenarında uyumuş

Sisli havanın kalkmasını beklediğini ifade eden Çelikdemir, “Sis olmasaydı bir tepeye çıkar burası neresi diye gözlemek aklıma geldi ama sis vardı. Daha öncede sisli hava olmuştu ama o zaman iki kişi idik, kaybolmamıştık. Uyurken büyük bir kayanın sırtından düştüm. Hava çok soğuktu rüzgar esiyordu. Yattığım yer bayır kır gibi bir yer sandım. Ama orası uçurummuş tam görememişim” diye konuştu.