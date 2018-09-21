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Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan kadın: Yanıma ayı ve kurt geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar Mahallesi'nde kaybolduktan 3 gün sonra yaylada bitkin halde bulunan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34) hastanede tedavi altına alındı. Pınar Unus'un ağabeyi Azir Urçar, "Kuşburnu yiyerek ayakta kalabilmiş.

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan kadın: Yanıma ayı ve kurt geldi

Arif ARİFOĞULLARI/AŞKALE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar Mahallesi'nde kaybolduktan 3 gün sonra yaylada bitkin halde bulunan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34) hastanede tedavi altına alındı. Pınar Unus'un ağabeyi Azir Urçar, "Kuşburnu yiyerek ayakta kalabilmiş. 'Ayı ve kurt yanıma kadar keldi bana birşey yapmadı' dedi. Çok korktuğu için günlerce uyuyamamış" diye konuştu.
Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, geçen 16 Eylül'de saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar'ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus'un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen çocuk, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus'u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının bulunması için tüm köylüler seferber oldu. Evler, samanlıklar, ahırlar, dağlık arazi, otlak ve sulak alanların didik didik aranmasına rağmen kadına ulaşılamadı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, drone desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürdü. Pınar Unus, kaybolduktan 3 gün sonra köye 8-10 kilometre uzaklıkta Kıblepınarları mevkiinde komşuları tarafından bitkin halde bulundu.
'KUŞBURNU YİYEREK AYAKTA KALMIŞ'
Pınar Unus'un bulunması yakınları ve köy halkını sevinç gözyaşlarına boğdu. Kardeşinin Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyen Aziz Urçar, "Hastanede kontrol amaçlı tutuluyor, ciddi bir durumu yok. Çok bunaldığı için nefes almak amaçlı yürümeye başladığını söyledi. Belli bir süre yürüdükten sonra yolunu şaşırmış. Sürekli bir yön bulmak için yürümüş. Her yerde kuşburnu varmış. Bunları yiyerek ayakta kalabilmiş. 'Ayı ve kurt yanıma kadar keldi bana baktılar ama bir şey yapmadı' dedi. Çok korktuğu için günlerce uyuyamamış. Bir ağacın altında oturup dinlenmiş. Kardeşimize kavuştuk çok mutluyuz" diye konuştu.
KAYINPEDERİ YEMEK VERDİ
Gelinin bulunduğu akşam büyükbaş hayvanını kesen kayınpederi Müdahir Unus, kavurma ve pilav pişirip köylülere dağıttı. Köy camisinin minaresinden anons ile meydana komşularını toplayan Unus, yaklaşık bin kişiye yemek ikram etti. Jandarmaya, AFAD'a, belediyeye, komşularına çok teşekkür eden Müdahir Unus, "Herkes gelinimi bulmak için seferber oldu. Dağlar toprak oldu, biz de kalbur olduk aradık bulduk. Çok mutluyuz. Ben de o mutluluğu yaşamak için ahırdan tosunumu çıkardım komşulara ziyafet için kestim. Herkes bize hakkını helal etsin. Çünkü emeği çok" dedi.

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Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan kadın: Yanıma ayı ve kurt geldiKaybolduktan 3 gün sonra bulunan kadın: Yanıma ayı ve kurt geldiKaybolduktan 3 gün sonra bulunan kadın: Yanıma ayı ve kurt geldiKaybolduktan 3 gün sonra bulunan kadın: Yanıma ayı ve kurt geldi

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