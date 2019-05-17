HABER

Kaybolduktan 8 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

BOLU'da, 8 Mayıs Çarşamba günü gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan, psikaytri tedavisi gördüğü belirtilen Ceyhan Kayıkent (47), dün orman işçilerinin yanında bulundu.

Kaybolduktan 8 gün sonra bulundu

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'da, 8 Mayıs Çarşamba günü gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan, psikaytri tedavisi gördüğü belirtilen Ceyhan Kayıkent (47), dün orman işçilerinin yanında bulundu.
Yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle sürekli çıkıp bir süre sonra dönen Ceyhan Kayıkent, 8 Mayıs'ta eve dönmeyince, ailesi ve yakınları meraklanarak bölgede arama yaptı. Aramalar sonuç vermeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, geçen pazartesi günü bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. Kayıkent’in en son görüldüğü bölgedeki ormanlık alanlarda arama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanlar da tarandı. Arama çalışmalarına Eskipazar Jandarma Komutanlığı, Yenice Jandarma Komutanlığı ve Karabük AFAD ile UMKE ekipleri de destek verdi.
Kayıkent, dün, Almaören mevkiinde çalışan orman işçilerinin yanında Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Kayıkent, ailesine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaybolduktan 8 gün sonra bulunduKaybolduktan 8 gün sonra bulunduKaybolduktan 8 gün sonra bulunduKaybolduktan 8 gün sonra bulundu

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Afyonkarahisar’da kardeşlik iftarıAfyonkarahisar’da kardeşlik iftarı
İranlı 9 kuryenin midesinden 5 kilo eroin çıktıİranlı 9 kuryenin midesinden 5 kilo eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

Gören telefonuna sarıldı! Ekipleri harekete geçiren olay

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

ABD’den Türkiye’ye gümrük vergisi indirimi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi: Hızır

TSK için üretildi! İşte Türkiye'nin son gözdesi

Türkiye'de ilk! Görme engelliler tiyatro oyunlarına artık rehber köpeklerle gelecek

Türkiye'de ilk! Artık istedikleri kadar gelebilecekler

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

İşte geleceğin meslekleri! Bu işi yapan paraya para demeyecek

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu

Kamu binalarına saldırı için keşif yapan terörist yakalandı

Saldırı için keşif yapıyordu! Hedefte...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.