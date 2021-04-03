Kaybolduktan bir gün sonra ırmakta cesedi bulundu, ailesi gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da Beşkonak-Köprüçay Irmağı kenarında kaybolan 10 yaşındaki otizmli Rafettin Uğur’un cansız bedeni kaybolduğu yerden 10 kilometre aşağıda bulundu. Baba Ali Osman Çimen, oğluna 2007 yılında Köprüçay’da boğulan amcasının oğlu Rafettin’in ismini verdiğini, oğlunun da aynı sonu paylaştığını söyledi. Rafettin Uğur Çimen’in bulunduğunu duyan yakınları, karaya çıkarılacağı işletmenin önüne akın etti. İşletme girişinde bekletilen anne, baba, ağabeyler ve diğer yakınları Rafettin’in cansız bedenini görebilmek için yetkililere dil dökerken, anne Fatmaana Çimen’in feryadı yürekleri dağladı Çimen ailesinin Düzağaç Çingiller Mahallesinde cami açılışına katıldıkları, evlerine dönerken ırmak kenarında çay demleyip içmek için durdukları bildirildi.

Cami açılışından dönerken ırmak kenarında mola verdiler

Cuma günü memleketleri olan Düzağaç Çingillerde yapılan caminin açılışına katıldıktan sonra evlerine dönmekte olan Çimen ailesi Sağırin Mahallesi Boynuzlubük Mevkii Köprüçay Irmağı kenarında çay içmek için mola verdi. Anne ve baba çay demlerken, 10 yaşındaki otizmli Rafettin Uğur bir anda ortadan kayboldu. Anne-baba ve abisi tüm aramalara rağmen Rafettin Uğur’u bulamayınca 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine 112 sağlık ekibi, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hava kararana kadar arama çalışması yaparken, havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmasına ara verildi.

Havanın aydınlanmasının ardından olayı duyan küçük Rafettin’in yakınları olay yerine akın ederken, Antalya İl Jandarma Komutanlığı JSAK Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAT, AKUT ve SKUT ekiplerinin yanı sıra bölgede bulunan ve Köprüçayın durumunu en iyi bilen kişiler olan raftingciler arama çalışmasına katıldı. Rafet’in cansız bedeni, kaybolduğu noktaya yaklaşık 10 kilometre mesafede arama çalışmasına katılan raftingciler tarafından bulundu.