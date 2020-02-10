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  4. Kaybolmadan 1 hafta önce çekilmiş! Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaybolmadan 1 hafta önce çekilmiş! Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 16:13 | Son Güncelleme

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve aralıksız sürdürülen arama çalışmalarıyla izine rastlanmaya çalışılan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin, 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin staj için gittiği anaokulunda çekildiği öğrenildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Son görüldüğü yer belirlendi

Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 37'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ile jandarma arama-kurtarma ekipleri katılıyor.
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen görüntülerine yenisi eklendi. Yeni görüntüde, üniversiteli genç kız, kaybolmadan 1 hafta önce staj için gittiği kent merkezindeki anaokulunda, öğrencileri eğlendirmek için oyunlar sergilediği görüldü. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku öğrenci üniversite anaokulu

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