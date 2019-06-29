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Kaybolmakta olan 'Hacivat ve Karagöz'ü yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

Kaybolmakta olan 'Hacivat ve Karagöz'ü yaşatıyor ANKARA'da tiyatro sanatçısı Şafak Yılmaz (32), kaybolmakta olan geleneksel gölge oyunu 'Hacivat ve Karagöz'ü yaşatmak için mücadele veriyor.

Kaybolmakta olan 'Hacivat ve Karagöz'ü yaşatıyor

ANKARA'da tiyatro sanatçısı Şafak Yılmaz (32), kaybolmakta olan geleneksel gölge oyunu 'Hacivat ve Karagöz'ü yaşatmak için mücadele veriyor. Yılmaz, şehir şehir gezerek 'Hacivat ve Karagöz'ü oynatırken, Başkent'teki gençlik merkezlerinde geleneksel gölge oyunu eğitimleri veriyor. Yılmaz, ayrıca kendi atölyesine kukla çalışmaları da yapıyor.
2010 yılında üniversite eğitimi için Ankara'ya gelen Şafak Yılmaz, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi Bölümü'nde okurken tiyatroya ilgisini keşfetti. Kent tiyatrolarının gençlere destek amaçlı ücretsiz kurslarına giderek geleneksel tiyatro eğitimi alan Yılmaz, kukla yapmayı da öğrendi. Bu alanda akademik çalışmalar da yapan Yılmaz, şimdi Altındağ Gençlik Merkezlerinde çocuklara ve gençlere kukla ve geleneksel gölge oyunu olan ‘'Hacivat ve Karagöz' eğitimi veriyor. Yılmaz, aynı zamanda Altınköy Açıkhava Müzesinde çocuk etkinlik evinde hafta sonları gölge oyunu oynatıyor. Yılmaz, farklı şehirlerde de gölge oyunu oynatıyor. 'EVDE BİR MASAYLA BAŞLADIM'
Yılmaz, "7 sene önce öğrenciyken öğrenci evimde de bir atölyem vardı. Bir masayla başladım, sonra odanın birini atölyeye çevirdim. Kukla ve karagöz çalışmalarına bir nevi kendi çapımda başladım. Ne olursa olsun usta olmadan bu sanat ileriye gitmiyor. Adım adım ustayla iletişime geçerek kendi sanatımızı geliştirip bu günlere getirdik" dedi.
'GÖLGE OYUNLARINI OKULLARA ENTEGRE ETMEMİZ GEREKİYOR'
Karagöz’ün sadece Ramazan eğlencesi olmadığını söyleyen Yılmaz, "Ramazan dışında da oyunlar yapılıyordu. Kahvelerin perdeleri çekiliyordu. Karagöz sadece bir şeyleri anlatmak ve düzeltmek derdinde değil, aynı zamanda biraz hiciv yapmak, biraz güldürmek ve eğlendirmek amacında olan bir sanattır. Karagöz'de bir çocuğa diş fırçalamasını öğretebilirsiniz, nasıl yatıp nasıl kalkacağını öğretebilirsiniz, mikroptan nasıl arındırılacağını, hayvanı ve çevreyi nasıl koruyacağını öğretebilirsin. Sadece Ramazan’da çocuk bunları çok yakalayamayabilir. Bundan dolayı Karagöz oyunlarının okullara gitmesi ya da okulların bu etkinliklere gelmesi lazım" diye konuştu.
Çırak yetişmemesinden yakınan Yılmaz, "Kukla ve Karagöz sanatını akademinin içine alırsak aslında bir nevi çırakları yetirmiş olacağız. Çırakları okullu yapacağız; ama yine de alaylı bir destek almak lazım. Çıraklar genelde bizim alanda gençlik merkezlerinde yetişiyor. Biz bu gençlik merkezlerini akademiye nakledebilirsek, bu meslek ölecek bir meslek gibi görünmüyor"
dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yılmaz, atölyede çalışırken
-Kukla yaparken
-Gölge oyunu oynatırken
-Yılmaz ile röp.
Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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