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Kaybolmaya yüz tutan meslekler Safranbolu'da canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Ahilik Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kaybolmaya yüz tutan meslekler icra edildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında, zanaatkarlar kaybolmaya yüz tutan meslekleri icra etti.

Tarihi Çarşı bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Ahilik kültürünün Türk-Müslüman coğrafyasında filizlendiğini ve dünyadaki en eski sivil toplum örgütlenmesi olduğunu hatırlattı.

Bugün bu geleneği, esnaf konfederasyonları ve odalarının devam ettirdiğini aktaran Gürel, "Özellikle hem meslek edinmek, zanaat edinmek adına bir araya gelen kişilerin kurduğu bu örgütlenme, Türk ve İslam kültürüyle de yoğrulunca çok farklı, herkesin sahip çıkarak günümüze kadar taşınmasını sağladığı kültür ortaya çıkmıştır. İnşallah günümüzde de esnaf kardeşlerimiz bu kültürü bu ahlakı gençlerimizle devam ettireceklerdir. Safranbolu bu manada çok önemli bir merkez. Arastaların, çarşıların olduğu, belki de Türkiye'de en önemli merkezlerden biri." diye konuştu.

Etkinlikte, Ahilik kültürüne göre çıraklıktan ustalığa geçenlerin "şed" kuşatılarak ustalığa terfi ettiği duyuruldu.

Daha sonra, Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve diğer protokol üyeleri, esnafa plaket takdim etti.

Programda, kalaycı, demirci, semerci, yemenici, sayacı, saraç, ahşap işçiliği ve bakırcı gibi mesleklerin son temsilcilerinden zanaatkarlar mesleklerini icra etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahilik HAftası Karabük Safranbolu

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