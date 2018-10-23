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"Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 10:35 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 10 meslek dalında, kaybolmaya yüz tutmuş 123 farklı mesleğimiz var. Bunlara sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe kadar 10 meslek dalında kaybolmaya yüz tutmuş 123 farklı meslek bulunduğunu belirterek, "Bunlara sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkılmasını istedi.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle kaybolma tehlikesi yaşayan mesleklere dikkati çeken Palandöken, "Nakkaşlıktan kilitçiliğe, yorgancılıktan çömlekçiliğe 10 meslek dalında kaybolmaya yüz tutmuş 123 farklı mesleğimiz var. Bunlara sahip çıkmak, kaybolmalarına engel olmak hem kültürümüze sahip çıkmak hem de ekonomimize katkıda bulunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, söz konusu mesleklere sahip çıkmanın, Osmanlı ve öncesinden gelen mirasa da sahip çıkmak olduğunu, bunlara destek verip alışveriş yaparak tamamen yok olmalarının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Kaybolmaya başlayan meslekleri yaşatmanın en önemli adımının, faizsiz kredi verilmesi olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"AVM'lerde esnafa yüzde 5, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere yüzde 3 yer ayrılması yasayla zorunlu hale gelmişti. Kaybolmaya yüz tutmuş meslek sahipleri, rayiç bedelin 4'te 1'i üzerinden kiralama yapma hakkına sahip fakat bu oran mesleği icra eden esnaf ve sanatkarımız için yine de yüksek. Kira bedelinin yanı sıra AVM'nin aidatı gibi birçok kalemde ödeme gerekmesi onları zorluyor. Dolayısıyla yasa da tam anlamıyla uygulanamıyor."

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