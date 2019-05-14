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Kaydı silinen öğrenci KDK kararı sayesinde okula döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi’nde seminer dersini geçmesine rağmen ders kayıtlarında yanlışlık yapılınca kaydı silinen yüksek lisans öğrencisi, KDK kararı ile okula geri döndü.Atatürk Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan öğrenci, seminer dersini başarıyla geçmesine rağmen ders kayıtlarında yanlışlık yapılınca okuldan kaydı silindi.

Atatürk Üniversitesi’nde seminer dersini geçmesine rağmen ders kayıtlarında yanlışlık yapılınca kaydı silinen yüksek lisans öğrencisi, KDK kararı ile okula geri döndü.
Atatürk Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan öğrenci, seminer dersini başarıyla geçmesine rağmen ders kayıtlarında yanlışlık yapılınca okuldan kaydı silindi. Üniversite yönetimine yaptığı itirazları kabul edilmeyen genç, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Genç öğrencinin yaptığı başvuru üzerine KDK, üniversite yönetiminden bilgi ve belge talep etti. Üniversite yönetimi KDK’ya gönderdiği cevabi yazıda öğrencinin seminer dersini geçtiğine dair bir kanıt olmadığını ifade etti. Ombudsmanlık üniversite yönetiminin cevabı ve öğrencinin iddiaları üzerine yaptığı araştırmada danışman öğretmenin tanıklığını delil kabul etti.
Tez dönemine geçen bir öğrencinin teknik olarak seminer dersini verdiğinin de anlaşılması üzerine öğrencinin haklı olduğu kanaatine varan KDK, üniversiteden kayıt silme işleminin geri alınmasını istedi.

Atatürk Üniversitesi: Tavsiyenize Uyduk Öğrencimiz Okula Döndü
Atatürk Üniversitesi Hukuk Müşavirliği KDK’nın verdiği tavsiye kararının Sosyal Bilimler Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kabul edildiğini ifade etti. Üniversiteden yapılan açıklamada öğrencinin kaydının yenilendiği ve okula döndüğü belirtildi. Atatürk Üniversitesi yönetiminin iyi yönetim kurallarına riayet etmesiyle öğrenci okuluna dönerek tez yazmaya başladı.

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