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Kaygan zemine adım atan onlarca kişi düştü

14.02.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Edirne’de kar yağışıyla birlikte kaygan hale gelen fayans zemine adım atan vatandaşların yere düşmesi saniye saniye kaydedildi.Edirne’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı kent genelini beyaza bürüdü.

Edirne’de kar yağışıyla birlikte kaygan hale gelen fayans zemine adım atan vatandaşların yere düşmesi saniye saniye kaydedildi.
Edirne’de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı kent genelini beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Edirne’de, yolların kapanmaması için iş makineleriyle çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Edirne’nin Barutluk Mahallesi’nde bulunan ve zemini fayanstan oluşan alışveriş merkezine gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan zemine adım atan onlarca kişi saniyeler içerisinde yere düştü. Kimi vatandaşlar da düşmekten son anda kurtuldu. Market çalışanları tarafından karla kaplı zemin temizlenip tuz serpildi. Market çalışanları onlarca kişinin yere düştüğünü belirtti.

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