HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı

Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı

29.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ödemiş-Salihli yolu Allahdiyen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ödemiş yönünden Salihli yönüne F.Y. (55) yönetimindeki 45 RJ 303 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak, karşı yönden gelen İ.Ç. (35) yönetimindeki 45 YB 907 plakalı otomobile çarptı. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. ve T.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kayganlaşan yol kaza yaptırdı: 3 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdiÇavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi
Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

Ali Babacan'ın gözleri doldu, sesi titredi

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

2021 motorlu taşıtlar vergisi (MTV) belli oldu

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

23 kez ceza kesilen dönerciden tepki çeken sözler: Genelge beni bağlamaz

23 kez ceza yiyen dönerciden tepki çeken sözler

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Seri katilden çarpıcı sözler: Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Çarpıcı Pınar Gültekin iddiasıyla ilgili CHP'li Girgin'den açıklama

Bakan Çavuşoğlu: Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmeyi hedefliyoruz

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Türkiye'de kaç PKK'lı terörist var? Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

İşte Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısı!

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Beyoğlu'nda kısıtlamada kahvehaneye koronavirüs baskını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.