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  4. Kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

Kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan sürücü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

Bursa’da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Karacabey Tophisar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den Yalova’ya gitmek için seyir halinde olan Celil M. (25) idaresindeki 45 UA 6684 plakalı otomobil, yağışa kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Celil M. otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Celil M. vatandaşlar tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü tedavi altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Özlüce kavşağında da başka bir araç kayarak bariyerlere çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

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