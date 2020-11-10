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Kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen B. K. (19) idaresindeki 34 U 1129 plakalı bir yemek firmasına ait motosiklet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Motosikletten düşerek ayağından yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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