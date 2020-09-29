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Kayganlaşan yolda kuryenin motorunun devrildiği an kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Taksim’de aniden bastıran yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan geçen seyir halindeki kuryenin motoru devrildi.

Taksim’de aniden bastıran yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan geçen seyir halindeki kuryenin motoru devrildi. Devrilme anı ise kameraya yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da yağış başladı. Kimi noktalarda dolu kimi noktalarda sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim’de seyir halindeki bir kuryenin motoru da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. O anlarda yoldan geçmekte olan bir araç ise son anda durdu. Kuryenin motorunun devrilmesi ise kameralara yansıdı. Kuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kendini toparlayan kurye kalkarak yoluna devam etti.

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