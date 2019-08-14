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Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 23:42 | Son Güncelleme

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı. Yaralanan polis kaza yerine gelen ambulansla Kartal’da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı noktasına doğru seyir halinde olan görevli trafik polisi Ali Ulaş’ın motosiklet hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Yol kenarında bulunan yeşil alanların sulanması için açık bırakılan fıskiyelerin kayganlaştırdığı yolda motosikletiyle beraber düşen görevli polis memuru Ulaş’ın sürüklenmesi sonucu sol bacağı diz altından koptu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi bölgedeki trafiğin güvenli bir şekilde akması için çalışma yaparken kaza yerine kısa sürede ulaşan acil sağlık ekipleri yaralı polis memuru Ulaş’a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Ulaş’ın ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Kazaya kayganlaşan yolun sebep olduğu düşünülüyor
Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantı noktasına doğru seyir halinde olan motosikletli polis memuru Ali Ulaş’ın yol kenarındaki yeşil alanların sulanması için açık bırakılan fıskiyelerin ıslattığı yolda motosikletinin kayması sonucu kaza yaptığını değerlendiren polis ekipleri, bir süre trafiğin akışını keserek kazayla ilgili çalışma yaptı. Hastanede doktorların seferber olduğu polis memuru Ulaş için Mikrobiyoloji cerrahları çağrıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. 50’li yaşlarda olduğu tahmin edilen polis memuru Ulaş’ın gece yarısı itibariyle yıllık izne ayrılacağı öğrenildi.

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