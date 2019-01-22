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Kayganlaşan yolda otomobiller çarpıştı 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanmada kayan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Taha AYHAN-MALATYA-(DHA) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanmada kayan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kahramanmaraş yolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin İliş, yönetimindeki 44 NR 278 plakalı otomobil sürücüsü buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini yitirmesiyle karşı yönden ilerleyen 44 ED 845 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Arzu İliş ile Elif İliş yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

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