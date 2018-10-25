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Kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobil sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

RİZE'nin Derepazarı ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki Özlem Eralkan (35) hayatını kaybetti.

Kayganlaşan yolda refüje çarpan otomobil sürücüsü öldü

Aytekin KALENDER/DEREPAZARI (Rize), (DHA) - RİZE'nin Derepazarı ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki Özlem Eralkan (35) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Sandıtaş mevkiinde meydna geldi. Trabzon'dan Rize istikametine seyir halinde olan Özlem Eralkan yönetimindeki 53 DL 388 plakalı otomobil, etkili sağanağın ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp orta refüje çarptı. İhbarla kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eralkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren Özlem Eralkan'ın, AK Parti Rize İl Başkanlığı Disiplin Kurulu Üyesi ve eski başkan yardımcılarından Erhan Eralkan’ın eşi olduğu öğrenildi.

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