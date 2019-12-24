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Kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yağışlı havada zeminin kayganlaşması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Isparta - Eğirdir kara yolu üzerindeki Miskinler Rampası mevkiinde meydana geldi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yağışlı havada zeminin kayganlaşması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Isparta - Eğirdir kara yolu üzerindeki Miskinler Rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 KMP 84 plakalı otomobili ile seyreden sürücü Kemal Ş., rampaya geldiğinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybetti. Kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Talihsiz kazada sürücü Kemal Ş. yara almadan kurtulurken, aynı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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