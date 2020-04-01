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Kaygı 'sahte koronavirüs' psikolojisine yol açıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2020 16:31 | Son Güncelleme

Dünya genelinde insanların kaygı düzeylerinin artmasına neden oloan koronavirüs, kişilerde sahte koronavirüs psikolojisine neden olabiliyor. Kaygı düzeyinin yükseldiği şu günlerde insanların psikolojik olarak etkilendiğine dikkat çeken psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bazı kişilerin hasta olmamalarına rağmen koronavirüs olduklarını düşünmeleri ile ilgili bilgi verdi.

Kaygı 'sahte koronavirüs' psikolojisine yol açıyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde insanların kaygı seviyelerinin yüksek olduğunu belirterek bu durumun “sahte koronavirüs” şeklinde bir duruma yol açtığına dikkat çekti.

SAHTE KORONAVİRÜS VAKALARI ORTAYA ÇIKIYOR

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dünyada yapılan bazı çalışmaların “sahte koronavirüs” vakalarını ortaya çıkardığını söyledi. Psikiyatri alanında yayın yapan bir mecra olan Medscape Psychiatry’de yayınlanan bir araştırmaya değinen Tarhan, “Burada bir araştırma yayınlandı. İngiltere, Kanada ve Mısır’da üç büyük merkezde yapılan araştırmada insanların %70’inin kaygı seviyesinin yüksek olduğu, ortalamanın üzerinde olduğu belirtildi. Bu % 70’lik oran çok yüksek bir oran. Bu araştırmada çok ilginç bir detaya dikkat çekiliyor ve sahte korona başladığı belirtiliyor.Yalancı korona yani Pseudo-Corona hastalığı başladığı söyleniyor” diye konuştu.

SAHTE KORONAVİRÜS PSİKOLOJİSİNE DİKKAT!

Gerçekte Covid-19’a yakalanmadığı halde yüksek kaygı nedeniyle psikolojik olarak kendini kötü hisseden, belirtileri yaşadığını zannederek hastanelere başvuran kişiler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu durumu yaşayan çok ciddi bir kitle olduğu söyleniyor. Mesela Covid-19’un en önemli belirtilerinden biri olarak gösterilen baş ağrısı nedeniyle kimileri doktora başvuruda bulunabiliyor. Oysa Covid-19’un belirtiler ortaya çıkmadan da görülebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, Koronavirüste % 30 oranında kişide belirtilerin olmadığını kaydediyor. Yüksek kaygı yaşayan kişiler, ‘Yanımda biri hapşırmıştı ya da filanca kişi ile karşılaştım, öksürüyordu. Acaba bana da bulaşmış olabilir mi?’ kaygısıyla hastaneye gidiyor. Oysa hastane ortamı, hastanede beklemek kişi için daha büyük risk. Bu nedenle ‘Pseudo-Corona’ yani yalancı koronavirüs psikolojisine karşı dikkatli olmak gerekiyor” uyarısında bulundu.

GEREKSİZ BAŞVURULARDAN KAÇINILMALI

Dünyada görülen sahte Koronavirüs psikolojisinin ülkemizde de görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, böylesine hassas bir dönemde gereksiz başvuruların zaman kaybına yol açtığını, sağlık personelinin işini kolaylaştırmak için gereken özenin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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