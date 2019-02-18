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"Kaygı ve endişe kelliğe yol açıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, kaygı ve endişenin saç dökülmesi ve kelliğe yol açtığını açıkladı.Saçların dökülme şeklinden kelliğin oluşma ihtimalini tahmin edebildiklerini anlatan Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, "Eğer saçlarınız, başınızın tepe bölümlerinden süratle dökülüyorsa, bu kelliğin başlangıç belirtisi olabilir.

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, kaygı ve endişenin saç dökülmesi ve kelliğe yol açtığını açıkladı.
Saçların dökülme şeklinden kelliğin oluşma ihtimalini tahmin edebildiklerini anlatan Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, "Eğer saçlarınız, başınızın tepe bölümlerinden süratle dökülüyorsa, bu kelliğin başlangıç belirtisi olabilir. İncelen ve zayıflayan saçlar da kellik başlangıcı olarak kabul edilir. Genel olarak, saç dökülmesinde, yerine gelmeyen saç bölümlerinde hafif tüylenmeler gözlenir" dedi.
Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Gülgör, "Kellik olan bir insanın mutlaka yapması gereken tek şey saç ekimi işlemidir. Bu gün günümüzde saç ekimi dışında saç kaybını kelli tedavi edebilecek başka bir yöntem söz konusu değildir” diye konuştu.

Uzmanlarda yardım alın
Saç sağlığını korumak için mutlaka uzmanından bilgi alınması gerektiğinin altını çizen Gülgör, "Günümüzde binlerce saç spreyi saç çıkarıcı ilaç losyon hap saç destekleyici şampuanlar gibi bir takım yöntemler ve ilaçlar piyasaya sürülmüştür. Bunların hiç birisinin etkisi klinik anlamda önemli ve anlamlı değildir. Kaygı endişe ve stres hormon al değişikler saçların dökülmesine sebep olan etkenler arasında yer almaktadır. Stres ile tetiklenen saç dökülmesini kontrol altına almak çoğu zaman tıbbi müdahaleler gerektirdiğini unutmamak gerekir" şeklinde konuştu.

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