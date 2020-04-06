Kaygı ve strese neden oluyor! Koronavirüs döneminde uykusuzlukla baş etme önerileri

Koronavirüsten kaynaklı kaygı ve stresin uykusuzluğa yol açabildiğini belirten Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, bireylerin bu soruna karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

EV RAHATLIĞI DA UYKU DÜZENİNİ BOZUYOR

Bu dönemde özellikle evden çıkmayanların uyku sorunları yaşayabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Barış Metin, “Hem yaşanan stres ve kaygı nedeniyle hem de evde olmanın verdiği rahatlık dolayısıyla insanlar bu dönemde uyku sorunu yaşayabilir. Koronavirüsün yayılım haberleri, hasta ve ölüm sayıları, işini ve gelirini kaybetme korkusu birleşince uyku kaçıran bir kaygı durumu oluşuyor. Uykusuzluğun bir diğer nedeni ise gece-gündüz ritminin aksaması. Düzenli işe gitme ve gelme saatlerinin olmaması uyku ve uyanma saatlerinde ciddi kaymalara neden olabiliyor. Kaygı ve ritm kayması birleşince uykusuz geceler, gündüz geç saatlere kadar uyuma, gece uyuyamama kısır döngüsü devamlı bir hal alıyor” dedi.

UYKUSUZLUK GÜNLÜK PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR

Birçok insanın evden çalışmak zorunda kaldığına işaret eden Metin sözlerine şöyle devam etti: “Evden çalışmayanlar da evdeki çocuklarıyla ilgilenmek ve onların eğitimini takip etmek zorunda kalıyor. Uyku düzenimizin olmaması günlük rutinlerimizin akışında belirgin bozulmalara neden olabilir. Evden çalışmak zorunda olanların üretkenliğinde azalma, çocukların ders çalışma saatlerinde aksama ve çocuklarda davranışsal problemler ortaya çıkabilir. Ayrıca gündüz uyuyup gece uyanık kalmak, insanın duygudurumu ve psikolojik sağlığı açısından da olumsuz etkilere neden oluyor.”