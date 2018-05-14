MAGAZİN

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 15:44 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Kaygısızlar dizisinin 'Burcu'su Damla Özen'in büyük değişimi.

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

Türk televizyon tarihinin en eğlenceli dizisi Kaygısızlar’da, Eleman’ın büyük aşkı Burcu olarak tanıdığımız Damla Özen’in son hali şaşırtıyor.

1974 doğumlu Damla Özen, tiyatro ve dizi oyuncusu. En çok, Kaygısızlar dizisindeki Burcu karakteriyle tanınmaktadır. Oynadığı diğer diziler arasında Yılan Hikayesi ve Büyük Yalan vardır.

En son 2012 yapımı htr2b Dönüşüm isimli Türk filminde yer alan 44 yaşındaki oyuncu, Karma Drama isimli tiyatro ve gösteri şirketinin kurucu ortakları arasındadır.

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Kaygısızlar burcu

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