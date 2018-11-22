Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali nasıl

Peki Yalçın Avşar şimdi neler yapıyor?

Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ı yıllar sonra ortaya çıktı

Gönüllere taht kuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir zamanların efsane dizisinde Memnun Kaygızsız'ın en büyük oğlu olan Eleman'ı hatırladınız mı?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun'un en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu.

Eleman karakteri ile hala hatırlanan başarılı oyuncu Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor, son hali nasıl?

BEYAZ PERDEYLE TANIŞMASI Yalçın Avşar henüz çocukken tanıştı beyaz perdeyle. Konusu İsveç'te geçen bir filmde 7 yaşındaki bir çocuğu canlandırıyordu. Ama aslında 14 yaşındaydı.

CÜCELİK TEDAVİSİ GÖRDÜ Bunu öğrenen İsveçliler, şaşkınlık yaşamıştı. İşte o küçük Yalçın ile ağabeyi Şevket Yalçın, İsveçli "gangster" yardımıyla cücelik tedavisi görüp, "dev aktör" oldular.

Çocukta büyüme gelişme hormonları çalışmıyordu. Türkiye'de tedavi imkansız, ilaçlar ise çok pahalıydı. Bu kadavradan alınan emzimlerle yapılan bir ilaçtı.

Tüm ülke, yoksul bir Türk ailesinin evladı olan küçük Yalçın'ın derdine çare aramaya başladı. Kısa süre sonra 2 yaş büyük ağabeyinin de aynı derdin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

GANGSTER TORE'NİN SERVETİ O sırada İsveç'te defalarca banka soymuş, yıllarca hapis yatmış, dışarı çıkınca hayatını anlatan kitap yazarak servete kavuşmuş ünlü gangster Tore Karte, tövbekar olmuş, servetini yardım kuruluşlarıyla paylaşmaktaydı.

Yalçın'ın oynadığı rolü izlemiş hayran olmuş, durumuna kederlenmişti.

1982'de Yalçın'ın pahalı tedavisini üstlendi ve bu girişimi ülke çapında sansasyon yarattı. Tedavi olan Avşar Türkiye'ye döndü ve oyunculuğa devam etti.