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Kaygısızlar'ın Eleman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın son hali nasıl

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.11.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'da Eleman rolüne hayat veren Yalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı. Onu siz bir de şimdi görün...

Peki Yalçın Avşar şimdi neler yapıyor?

Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ı yıllar sonra ortaya çıktı

Gönüllere taht kuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan bir zamanların efsane dizisinde Memnun Kaygızsız'ın en büyük oğlu olan Eleman'ı hatırladınız mı?
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kaygısızlar 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuğun komik hikayesini anlatıyordu. 40 kişilik nüfusla askerlik arkadaşı İsmail'in evine taşınan Memnun'un en büyük oğlu olan Eleman ise o dönem fenomen olmuştu.
Eleman karakteri ile hala hatırlanan başarılı oyuncu Yalçın Avşar şimdi ne yapıyor, son hali nasıl?

BEYAZ PERDEYLE TANIŞMASI

BEYAZ PERDEYLE TANIŞMASI
Yalçın Avşar henüz çocukken tanıştı beyaz perdeyle. Konusu İsveç'te geçen bir filmde 7 yaşındaki bir çocuğu canlandırıyordu. Ama aslında 14 yaşındaydı.

CÜCELİK TEDAVİSİ GÖRDÜ

CÜCELİK TEDAVİSİ GÖRDÜ
Bunu öğrenen İsveçliler, şaşkınlık yaşamıştı. İşte o küçük Yalçın ile ağabeyi Şevket Yalçın, İsveçli "gangster" yardımıyla cücelik tedavisi görüp, "dev aktör" oldular.
Çocukta büyüme gelişme hormonları çalışmıyordu. Türkiye'de tedavi imkansız, ilaçlar ise çok pahalıydı. Bu kadavradan alınan emzimlerle yapılan bir ilaçtı.
Tüm ülke, yoksul bir Türk ailesinin evladı olan küçük Yalçın'ın derdine çare aramaya başladı. Kısa süre sonra 2 yaş büyük ağabeyinin de aynı derdin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

GANGSTER TORE'NİN SERVETİ

GANGSTER TORE'NİN SERVETİ
O sırada İsveç'te defalarca banka soymuş, yıllarca hapis yatmış, dışarı çıkınca hayatını anlatan kitap yazarak servete kavuşmuş ünlü gangster Tore Karte, tövbekar olmuş, servetini yardım kuruluşlarıyla paylaşmaktaydı.
Yalçın'ın oynadığı rolü izlemiş hayran olmuş, durumuna kederlenmişti.
1982'de Yalçın'ın pahalı tedavisini üstlendi ve bu girişimi ülke çapında sansasyon yarattı. Tedavi olan Avşar Türkiye'ye döndü ve oyunculuğa devam etti.
İşte Avşar'ın son hali...
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Anahtar Kelimeler:
Kaygısızlar eleman yalçın avşar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
eleman otobüsü binicek ondede hostes taksiye binmiş iett alio bunu öndeki taksiyi takip et dio ;)))
@onur183454 boş yapma
Ayın elemanı eleman güzel diziydi
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