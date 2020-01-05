Kayhan Çarşısı’na tarihi dokunuş

Osmangazi Belediyesi’nin Tarihi Kayhan Çarşısı’nda başlattığı zemin yenileme çalışmaları devam ediyor.

Tarihi mirasın korunması ve geleceğe aktarılması adına önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Kayhan Çarşısı’nı 10 yıl içinde yaptığı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırdı. Bölgedeki çalışmalar kapsamında eskiyen yollar, granit taşla kaplanarak tamamen yenileniyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan zemin kaplama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye olarak yaptıkları çalışmalarla Bursa’nın tarihi yönlerini gün yüzüne çıkardıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin en eski yerleşim ve ticaret merkezlerinden olan Kayhan Çarşısı’nı adım adım yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi. Yeniden cazibe merkezi haline gelen Kayhan’da son olarak zemin yenileme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Dündar, “Bu bölgedeki tescilli eserleri tek tek restore ediyoruz. Şehrimizin önemli değerlerinden olan Kayhan Çarşısı, yaptığımız çalışmalarla tarihteki hüviyetini yeniden kazandı. Şimdi de çarşımızın eskiyen yollarını yeniliyoruz. Çalışmalar kapsamında bu bölgede 1500 metrekare alanı granit ile kaplayacağız. Esnafımız ve vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapabilmesi için hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

