Kayın biraderine üç kurşun sıktı

Sivas’ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı üç kurşunla ağır bir şekilde yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ta Merkez ilçeye bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesinde meydana geldi. Olayla S.D. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde alacaklı olduğu kayın biraderi M.Ç ile karşılaştı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan taraflar önce kavga etti. S.D belinden çıkarttığı silah ile M,Ç.’ye üç at ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç. Ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştıra Hastanesine kaldırılırken S.D. suç aletiyle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. M.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı
Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi
ABD'li komutandan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama!
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum