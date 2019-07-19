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Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Hatay’da eşi ve çocuğunu götürmek isteyen kayınbabasının kullandığı otomobile tutunarak engel olmak isteyen damat 100 metre sürüklenince ayaklarından yaralandı. Kayınbabasından şikayetçi olan damat, eşinin de kendisi hastanedeyken polisle evinden alınan çocuğunu göstermeyip tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Olay, Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Özel bir plastik boru firmasında çalışan damat Mehmet Ç.’nin (45) iddiasına göre, eşi Y.Ç. ile yaşadığı tartışma sonrası eşi 5 yaşındaki çocukları F.Y.Ç. ile birlikte evi terk etmek istedi. Babası F.H.’yi çağırarak çocuğuyla evi terk etmeye çalışan Y.Ç.’yi fark eden Mehmet Ç., yalın ayak otomobilin peşinden koştu. Arabanın camına tutunan Mehmet Ç., otomobille beraber metrelerce sürüklendi. Ayaklarının altı yarılan ve kanlar içinde kalan Mehmet Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ç., yaşanan olaylar üzerine 30 gün iş göremez raporu alırken, emniyete giderek kayınbabası F.H. hakkında da suç duyurusunda bulundu.

"ÖNCE ÖLDÜRMEYE SONRA DÖVMEYE KALKTI"

Eşinin çocuğunu alıp kayınbabasının arabasına binerek gitmeye çalıştığı olayı anlatan Mehmet Ç., “Arabaya binip gitmeye çalıştıklarını gördüm. Ne yapıyorsunuz dediğimde ise kayınbabam ‘yürü bre, git bre’ diyerek hakaretlerde bulundu. Ondan sonra bende çocuğumu düşünerek yapıştım arabanın camına ve bırakmadım. Bastı gaza ve beni sürüklemeye başladı. Yaklaşık 100 metre ileriye kadar sürükledi beni. Yolun ilerisinde küçük bir duvar var, oraya vurmak istedi önce beni, sonra çeşitli manevralar yaparak beni düşürmeye çalıştı. Daha sonra benim ayaklarım parçalandığı için dayanamadım bıraktım kendimi yere. Bu sefer araçtan inerek üstüme yürüdü beni, dövmeye kalktı. O esnada geriye dönüp baktığımda eşim arabadan inmişti. Bende o anda o can havli ile çocuğumu almak için arabaya koştum. Tam eşim arabaya geri geçti, kapıyı geri açtım, çocuğuma yapıştım. O sırada kayınbabamda araca bindi ve çocuğu çekiştirmeye başladık. Arbede oldu aramızda. Diğer kapıdan da benim babam, kapıyı açınca ben ellerini tutum, babamda çocuğu alıp çıkardı. Babama çocuğu eve götürün dedim. Tabi ben artık dayanamadım bıraktım kendimi yere. Canımın derdine düştüm, sinir krizi geçirdim" dedi.

"ÇOCUĞUMU BENİM EVİMDEN POLİSLE ALDILAR"

Ayaklarının altının yarılması üzerine hastaneye kaldırıldığını söyleyen Mehmet Ç., “Beni babam ambulansla hastaneye götürdü. Daha sonrasında ben olmadığım için polis çağırıyorlar. Poliste o sıra çocuğumun yanında duran anneme, çocuğu alıp eşim Y.Ç.’ye vermek zorunda olduğunu söylüyorlar. Ve polis eşliğinde çocuğumu evimizden alıp gidiyorlar. Ben artık çok mağdur durumdayım, psikolojim bozuldu, geceleri yatamıyorum” diye konuştu.
1 haftadır göremediği çocuğunun sağlığından endişe ettiğini söyleyen baba Mehmet Ç., “Ben şimdi kendimi geçtim. Bana bunu yapan çocuğuma ne yapmaz? Ben onların elinde çocuğumun kalmasını istemiyorum. Ben çocuğumu istiyorum” dedi.

Y.Ç.: ANLAŞARAK ÇOCUĞU HAFTADA BİR KEZ GÖSTERİRİM

Yaşanan olaylar üzerine görüntüsü çekilen cep telefonu konuşmasında eşi Mehmet Ç. ile çocuğu haftada bir kere görmesi karşılığında anlaşmaya çalışan Y.Ç., anlaşmama durumunda çocuğunu babaya göstermemekle tehdit etti.
Damadı Mehmet Ç. ile davalık olan kayınbaba F.H. ise konuyla ilgili açıklama yapmayı kabul etmedi.

(İHA)

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