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Kayınbirader cinayeti sanığı: Çay içmeye gitmiştim, elimdeki tüfek ateş aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Kırkuşu'nun (28) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan kız kardeşinin eşi Turgut Gençoğlu (25) ve kardeşi Süleyman Gençoğlu (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayınbirader cinayeti sanığı: Çay içmeye gitmiştim, elimdeki tüfek ateş aldı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ali Kırkuşu'nun (28) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan kız kardeşinin eşi Turgut Gençoğlu (25) ve kardeşi Süleyman Gençoğlu (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turgut Gençoğlu poliste verdiği ifadesinde, "Ali'nin yeni aldığı tüfeği inceliyordum. Bana, 'tüfek dolu dikkat et' dedi. Ali tüfeği elimden almaya çalışırken tüfek ateş aldı ve Ali vuruldu' dediği öğrenildi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki Ali Kırkuşu'ya ait evde meydana geldi. Turgut Gençoğlu, kardeşi Süleyman Gençoğlu ile birlikte kayınbiraderi Kırkuşu'nun evine gitti. Burada henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle vuralarak ağır yaralanan Kırkuşu, kayınbiraderi Turgut onun ağabeyi Süleyman Gençoğlu tarafından Akşehir Devlet Hastanesi'ne bırakıldı. Ali Kırkuşu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TÜFEĞİ ELİMDEN ALMAK İSTERKEN OLDU
Ali Kırkuşu'nu hastaneye bıraktıktan sonra kaçan ağabey ve kardeşi Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Kırkuşunu vuran Turgut Gençoğlu polisteki sorgusunda kayınbiraderinin evine çay içmek için gittiklerini belirterek şunları söyledi:
"Ali'nin yeni aldığı tüfeği inceliyordum. Ali bana, 'tüfek dolu dikkat et' dedi. Ali tüfeği elimden almaya çalışırken tüfek ateş aldı ve Ali vuruldu.'dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kayınbirader cinayeti sanığı: Çay içmeye gitmiştim, elimdeki tüfek ateş aldıKayınbirader cinayeti sanığı: Çay içmeye gitmiştim, elimdeki tüfek ateş aldıKayınbirader cinayeti sanığı: Çay içmeye gitmiştim, elimdeki tüfek ateş aldı

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