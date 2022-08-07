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Kayınbirader kasapta dehşet saçtı! Pompalı tüfekle saldırıp rehin aldı, özel harekat polisleri devreye girdi

07.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kasapta meydana gelen olay nedeniyle ortalık karıştı. Kasabı işleten kayınbiraderleri Sercan ve Serkan T. ile tartışan Abdullah İ. (36), burada pompalı tüfekle ateş açarak kan döktü. Gözü dönen saldırgan, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi rehin alırken kasapta çalışan A. H. H. ise (15) korkusundan buzdolabına saklandı. Özel harekat polislerinin de dahil olduğu olay yerinde Abdullah İ. ikna edilerek gözaltına alındı.

Kayınbirader kasapta dehşet saçtı! Pompalı tüfekle saldırıp rehin aldı, özel harekat polisleri devreye girdi

Abdullah İ. tarafından rehin alınan Özge T. sinir krizi geçirirken kasap dükkanında bulunan Suriye uyruklu A. H. H. de korkusundan çareyi buzdolabına girmekte buldu. Özel harekatlarının da devreye girdiği olayda polis ekiplerinin çabası sonucu rehineleri serbest bırakan Abdullah İ. gözaltına alındı. İşte kasaptaki dehşetin ayrıntıları!

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POMPALI TÜFEKLE KASABA GİDİP KAN DÖKTÜ

Merkez Seyhan ilçesinde Abdullah İ. (36), kayınbiraderleri Sercan ve Serkan T.'nin işlettiği kasaba giderek henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

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Bu sırada Abdullah İ, yanında getirdiği pompalı tüfekle 2 kardeşi iş yerlerinin önünde bacaklarından yaraladı. Şüpheli, yaralılardan Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi de rehin aldı.

AA-20220807-28590790-28590784-ADANADA_KASAPTA_2_KAYINBIRADERINI_SILAHLA_YARALAYAN_1_KADINI_REHIN_ALAN_ZANLI_YAKALANDI

BUZDOLABINA SAKLANDI

Kasapta çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Suriye uyruklu A. H. H. de olay sırasında korkup iş yerindeki çalışmayan bir buzdolabına girerek saklandı.

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Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye özel harekat polislerinin de yer aldığı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren yaralıların ve rehinenin yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi.

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ÇOCUKLA KADINI SERBEST BIRAKTI

Ekipler, Özge T.'yi iş yerinde rehin tutan ve korkudan dışarıya çıkamayan çocuk için zanlı Abdullah İ.'yi eyleminden vazgeçirmek için çabaladı.

Polis ekiplerinin çabasıyla zanlı önce çocuğun dışarıya çıkmasına izin verip daha sonra rehin tuttuğu kadını serbest bıraktı.

Daha sonra ekipler iş yerine girerek şüpheli Abdullah İ.'yi gözaltına aldı.

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(AA)

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Adana
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