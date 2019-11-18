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Kayınbirader kurşunlarının ayırdığı çift farklı illerde defnedilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:14 | Son Güncelleme

Isparta’da 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde polis kayınbirader tarafından silahla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, Malatya ve Osmaniye’de toprağa verilecek.

Isparta’da 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde polis kayınbirader tarafından silahla vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, Malatya ve Osmaniye’de toprağa verilecek. Dayıları tarafından öksüz ve yetim bırakılan çocuklar hem anne ve babalarından ayrı kaldı, hem de çiftin defin yerleri farklı illere alındı. Öztürk çiftinden geriye, lavanta bahçelerinde çekilen mutlu aile fotoğrafları kaldı.
Polis kayınbirader tarafından öldürülen talihsiz çiftin cenazeleri, yakınları tarafından dün gece ve bu sabah saatlerinde morgdan alındı. Öldürülen çiftten Uzman Çavuş Erkan Öztürk Malatya’da, eşi Ebru Öztürk’ün ise Osmaniye’de toprağa verileceği öğrenildi. Katil zanlısı olduğu öne sürülen firari polis kayınbiraderin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan, dayılarının öksüz ve yetim bıraktığı Öztürk çiftinin 3 ve 6 yaşlarındaki çocukları ise korumaya alındı.

Olayın geçmişi
Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk, nöbetten çıkınca Davraz Mahallesi 142. Cadde’de bulunan Selçuklu Sitesi’ndeki evine gitti.
Öztürk’ün hemen ardından eve eşinin erkek kardeşi geldi. Polis olduğu öğrenilen şahıs, Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk’ü, 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü tespit etti.

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