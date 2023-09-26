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  4. Kayınbirader vahşeti! Sokakta yürürken eşinin gözü önünde katledildi

Kayınbirader vahşeti! Sokakta yürürken eşinin gözü önünde katledildi

26.09.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Şafi Bıçak (38), dini nikahlı eşiyle yolda yürürken eski kayınbiraderleri İ.A. ve K.A.’nin saldırısına uğradı. İki kardeş tarafından dövülen Bıçak, daha sonra silahla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Kayınbirader vahşeti! Sokakta yürürken eşinin gözü önünde katledildi

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı B.A. ile caddede yürüyen Şafi Bıçak, iddiaya göre eski eşinin kardeşleri İ.A. ve K.A.’nin saldırısına uğradı.

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Şüpheliler, dövdükleri Bıçak'ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Şafi Bıçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Şafi Bıçak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Polis, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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