Kayınbiraderi, eniştesini öldürdü

Niğde’de kayınbiraderi tarafından bıçaklanan şahış, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeşilgölcük beldesinde Gölcük Başı Piknik Alanı mevkiinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, hemen sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin İ.A. olduğu öğrenilen şahsın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik kamerasını görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, İ.A.’nın (42) en son belediye bahçesinde kayınbiraderi İbrahim A. ile görüştüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

İbrahim A., jandarmada eniştesini öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

